Attacco, le gerarchie di Prandelli e le ripercussioni sul mercato. Piatek scrive al tecnico della Fiorentina

Aria di cambiamenti, fin da subito, all’interno della Fiorentina, anche per quanto riguarda l’attacco. Il neo allenatore Prandelli fisserà una gerarchia. La sua gerarchia. Una sorta di podio che ha come trofeo la maglia (o le maglie) da titolare. Poi, queste indicazioni finiranno dritte sul tavolo di Pradè. Con l’obiettivo di mettere in programma un mercato che non potrà non iniziare che dall’attacco. E la Fiorentina, questa volta, proverà a ricollocare uno fra Vlahovic, Kouame e Cutrone, per inserire in rosa un nuovo bomber. Questo è quello che scrive stamani La Nazione.

Sullo stesso giornale si legge che riprende quota il nome di Piatek. Con un passaggio, che rischia di rivelarsi fondamentale, in più: Prandelli e il centravanti polacco hanno lavorato insieme, nel Genoa. Ottimo feeling quello che si è creato tra i due. Così, non è passato inosservato il messaggio-social che Piatek ha lanciato su Instagram una manciata di minuti dopo la nomina di Cesare ad allenatore della Fiorentina. “In bocca al lupo mister Prandelli“, ha scritto il polacco.