Attendismo stop: L’ora del cambio di marcia per non lasciare una squadra incompleta in mano a Italiano

Attendismo stop sul mercato. Per la Fiorentina è arrivato il momento di cambiare decisamente marcia per evitare un problema di fondo: lasciare una squadra incompleta nelle mani di Italiano.

L’allenatore arrivato dallo Spezia aveva chiesto poche cose ai dirigenti gigliati al momento del suo arrivo. La richiesta più importante era senza dubbio quella di avere coppie in tutti i ruoli e di valore. E al momento la situazione non è certamente questa.

In realtà ci aspettavamo che dopo Moena, momento di preparazione, ma anche di valutazione della rosa a disposizione, potesse succedere qualcosa di importante che invece non è accaduta. Ma adesso non c’è più tempo per rimandare anche perché domenica c’è l’esordio in campionato e il termine ultimo del 31 agosto è dietro l’angolo.

Milenkovic, Lirola, Pezzella i nomi più caldi in uscita, Nastasic solo in attesa di un cenno per arrivare a Firenze, ma soprattutto c’è bisogno di un altro esterno offensivo, di un regista a centrocampo ed eventualmente di un altro centrale in difesa. A voi la palla.