“Audero? Il profilo adatto per Firenze e anche per Italiano: ha imparato da Giampaolo a giocare con i piedi. Nonostante la retrocessione, ha fatto un’ottima stagione”

Luigi Turci, ex preparatore dei portieri di Emil Audero ai tempi della Sampdoria, è stato intervistato da Radio Bruno, esprimendosi anche su Terracciano e Sirigu:

“Audero è da prendere subito, è del 97, ma comunque ancora giovane. Ha esperienza da vendere e viene da un’annata positiva nonostante la retrocessione della Sampdoria. Ha sofferto un infortunio che l’ha tenuto fuori negli ultimi mesi. Ma è un profilo adatto per una piazza come Firenze. Coi piedi è preparato, ha lavorato per tanto tempo con Giampaolo che ha questo tipo di richieste, sarebbe quello giusto per il gioco di Italiano“.

E sui portieri viola: “Terracciano ha fatto un’ottima stagione, è sempre partito da una posizione di rincalzo, ma è diventato titolare per costanza e rendimento. Sirigu? Devono esserci due portieri di grande livello in una rosa, la Fiorentina dovrebbe investire nel ruolo indipendentemente da questi due”.