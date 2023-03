Aumentano gli interessati a Parisi: a vederlo a Monza ben due dirigenti del Torino

La prossima estate potrebbe essere proprio quella di Fabiano Parisi, cercato lo scorso agosto in extremis da Joe Barone, quasi più per ripicca per la questione Zurkowski ma di fatto mai realmente vicino alla Fiorentina. La società viola su quel lato ha anche la situazione Terzic da valutare in ottica rinnovo e non è certo l’unica interessata al classe 2000. Come riportato da gianlucadimarzio.com infatti, all’U-Power Stadium di Monza ad osservarlo durante Monza-Empoli ci sono ben due dirigenti del Torino: si tratta del ds Vagnati e del suo assistente Moretti. I granata da Empoli hanno già pescato molto bene con Ricci per altro negli ultimi mesi.