Auriemma: “Per la Fiorentina non è una bella notizia la sconfitta del Napoli in Europa. Gattuso? Non tanti possono vantare una Coppa Italia”

Ospite a Radio Bruno, il giornalista napoletano Raffaele Auriemma ha parlato del Napoli che arriverà domani a Firenze e anche di Gattuso:

“Credo che oggi il Napoli abbia capito che bisogna fare calcoli sull’avversario perché si rischiano conclusioni sbagliate, vedi quanto accaduto con lo Spartak Mosca. Per la Fiorentina non è un evento positivo il ko in Europa League del Napoli, che non dovrà perdere la concentrazione. L’obiettivo per la squadra di Spalletti sono il campionato e la Coppa Italia, se dovesse finire l’avventura in Europa non ci si straccerebbe le vesti. Gattuso? Ha rimesso in piedi la baracca e vinto una Coppa Italia, non sono in tanti a poter vantare quel tipo di trofeo e avesse avuto Osimhen tutto l’anno, avrebbe raggiunto anche la Champions”.