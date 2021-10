Ausilio: “Difficile preparare una partita con i sudamericani che tornano la notte prima. A Commisso…”

Nei minuti precedenti alla sfida tra Lazio ed Inter, valida per l’ottava giornata di Serie A, il ds nerazzurro Piero Ausilio ha introdotto la sfida ai microfoni di Dazn e, stuzzicato dai giornalisti in studio, è tornato a parlare delle dichiarazioni del presidente della Fiorentina Rocco Commisso. Queste le sue parole:

“Siamo l’Inter, siamo una squadra forte e competitiva nei primi undici. Detto questo, non è stato facile preparare una partita di tale importanza com pochi calciatori a disposizione e senza cinque sudamericani che sono arrivati stanotte. E’ impossibile perchè non c’è lo spazio. Abbiamo dovuto giocarla ma siamo convinti che faremo un’ottima partita e chi sarà in panchina sarà utile. Ipotesi rinvio come accaduto in Liga? Guardando il calendario, era impossibile. Giocando in Champions ed avendo turni infrasettimanali non era possibile. Il problema era di chi ha pensato di mettere tre gare fra settembre e ottobre tre gare delle qualificazioni sudamericane. Inzaghi l’ho visto tranquillo. Poi dopo 22 anni di Lazio un po’ di emozione c’è. Ha preparato la partita come le altre poi quando arriverà in campo ci sarà un po’ di emozione. E’ un grande professionista e quando ci sarà il calcio d’inizio sarà concentrato sulla sua Inter. Commisso accusa l’Inter, qualcosa da rispondere in merito? Io personalmente faccio solo il direttore, posso rispondere al mio amico Pradè. Commisso ha un altro ruolo”.