Autobus dedicati ai tifosi e treni speciali per i sostenitori della Fiorentina a Praga. “Abbiamo preso tutte le misure per il regolare svolgimenti della gara e per presentare al meglio la città”

Praga si appresta ad ospitare la finale di Conference League tra Fiorentina e West Ham. I preparativi proseguono spediti e c’è anche qualche apprensione che si respira nella capitale della Repubblica Ceca.

“Ci rendiamo conto che le misure adottate possono causare complicazioni ad alcuni residenti e ci scusiamo in anticipo con loro – ha detto il portavoce del membro organizzatore della gara, Petr Šedivý – Tutte le parti interessate hanno cercato di ridurre al minimo l’impatto sulla vita quotidiana dei cittadini di Praga”.

Poi ha aggiunto: “Allo stesso tempo, volevamo presentare Praga nella migliore luce possibile. Riteniamo di aver preso tutte le misure per il regolare svolgimento della finale non solo nello stadio, ma in tutta la città”.

Il giorno della partita, in aeroporto ci saranno autobus dedicati per i tifosi di entrambe le squadre, che raggiungeranno direttamente i Fan Meeting Point designati. Per la trasferta in prima serata allo stadio, i tifosi della Fiorentina avranno treni speciali da Holešovice direttamente per l’Eden, e i tifosi del West Ham, utilizzeranno la linea metropolitana che sarà notevolmente potenziata.