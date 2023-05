Avanti nelle coppe ma indietro in campionato: un sotto-rendimento “da mettere in conto” per la Fiorentina

Non è ancora tempo di bilanci definitivi ma ci siamo quasi: la stagione della Fiorentina ha ormai imboccato il rettilineo finale. Su Repubblica si analizza il rendimento globale: due coppe portate avanti fino ad una finale e (per ora) una semifinale, con la possibilità di alzare un trofeo, e un campionato che sarà matematicamente peggiorativo dello scorso a livello sia di punti che di posizioni. Un “sotto rendimento però da mettere in conto”, vista la molteplicità degli impegni. Ma allo stesso tempo, un calo compensabile solo dalla vittoria di una coppa.