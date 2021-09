Il giornalista Massimo Marianella ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “La Fiorentina è una squadra che gioca un bel calcio e che diverte. Mi sembrano strutturati bene sia per il presente che per il futuro grazie ad una sessione di mercato ottima. Sinceramente dopo aver preso Nico Gonzalez, colpo eccezionale, ed aver tenuto Vlahovic, che è come aver fatto un grande acquisto, io darei alla Fiorentina l’Oscar del calciomercato”.