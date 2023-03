“Avere un allenatore che sa fare turn over come Italiano è un valore aggiunto. Terzic è un ottimo giocatore e crescerà ancora”

L’ex giocatore della Fiorentina Moreno Roggi ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “Avere dei giocatori forti è la cosa più importante per il rendimento di una squadra. Ci vuole una rosa completa, oggi le squadre non sono più formate solo da undici calciatori e in questo senso sono molto d’accordo con le rotazioni di Italiano. Avere un allenatore bravo come lui a fare il turn over diventa una risorsa”.

E poi sui singoli ha aggiunto: “Terzic ha 23 anni e quindi può soltanto crescere e migliorare. Secondo me è un ottimo giocatore che può tornare molto utile alla Fiorentina. Dodò ha dimostrato personalità nelle ultime settimane, Igor invece ha una potenza fisica straordinaria ma secondo può fare ancora meglio”.