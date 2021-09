Avevano ragione quando dicevano che la rosa era buona, avevano sbagliato quando hanno scelto gli allenatori. Il coraggio di cambiare che era mancato alla Fiorentina. E ora c’è bisogno di esaltarci

Avevano ragione all’interno della Fiorentina quando dicevano che la rosa era buona. Avevano sbagliato invece quando hanno scelto gli allenatori, o non hanno avuto il coraggio di cambiare. In queste settimane ci stiamo rendendo conto di quanto, ancora, conta chi si siede in panchina. Italiano sta facendo la differenza, sta dando la scossa, sta rimettendo al centro dei discorsi, delle chiacchiere, del dibattito, il pallone. La vittoria di Bergamo è soltanto la conferma di una squadra che sicuramente qualche volta inciamperà, avrà difficoltà, ma non perderà la propria idea, il filo del discorso.

Poi, in un contesto dove tutto torna a funzionare, la differenza la fanno i calciatori. Vlahovic ad esempio: tra l’averlo e il non averlo, passano più di venti gol. Come tra l’avere e il non avere Chiesa, lo scorso anno. Quando uno del genere se ne va, ci perdi, non c’è niente da fare: è la regola del calcio. Per questo, il nostro voto al mercato è stato alto. Per le operazioni fatte, ma soprattutto per aver trattenuto un centravanti fenomenale.

E adesso che succede? Firenze si esalta, come è giusto che sia dopo mesi, anzi anni, di fatiche esistenziali. Vincere a Genova (perché non può che essere questo l’obiettivo), ci farebbe vivere un Fiorentina-Inter che varrebbe un posto molto in alto in classifica. E’ presto, vero. Ma perché non sperare questo, non provare a chiudere settembre da rivelazione del campionato. La sensazione è che, più questa squadra vince, più capisce il proprio valore. Più questa squadra si diverte, più può arrivare a risultati impensati e impensabili. Perché il valore c’è, era nascosto anzi sotterrato sotto metri di paure, di errori, di equivoci. Soprattutto uno: una guida tecnica nuova, con idee, a lungo termine.

Anche nel calcio esistono i momenti, le mode, le alchimie. Anche gli allenatori hanno una durata, una data di scadenza, un periodo di magia. Che può durare poco o tanto, ma ha un termine. Oggi, Italiano, sembra nel pieno di questa magia. E Firenze sembra essere il cilindro perfetto per regalare sorprese. Divertiamoci, questi tre mesi. Anzi quattro. Poi a fine dicembre guardiamo la classifica e dove siamo. Lì, siamo sicuri, se ci sarà bisogno anche Commisso la guarderà. Anche il proprietario viola (uomo che si esalta e si deprime, un po’ come tutti noi, a seconda di quello che accade) comincerà a fidarsi e ci proverà. Prima, però, c’è da continuare così. Da alimentare questo entusiasmo, senza tirare fuori i soliti luoghi comuni sull’equilibrio, sui piedi per terra, sulla calma. Dopo anni di delusioni c’è bisogno esattamente dell’esatto contrario, di tutto il resto, di esaltarsi e di esaltarci. Assieme alla nostra Fiorentina, spazzando via quella mediocrità alla quale ormai ci stavamo abituando.