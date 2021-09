Questione portieri, un precedente nella storia di Italiano

L’anno scorso il portiere titolare dello Spezia doveva essere Jeroen Zoet, proveniente dal campionato olandese, che però si infortunò e lasciò il posto a Provedel ben oltre al tempo che gli fu necessario per rientrare a disposizione.

Come evidenzia Calciomercato.com, questo vuol dire che Italiano tiene in grande considerazione anche gli elementi di rincalzo, e quando in loro vede delle garanzie li premia senza remore. L’indisponibilità di Dragowski ha seguito gli impegni con le nazionali, e il polacco è rientrato a due giorni dalla partita contro l’Atalanta: la logica del tecnico siciliano ha imposto di premiare chi ha lavorato con lui per tutta la sosta. Adesso però la domanda si fa spazio: chi gioca da ora in poi, alla luce delle ampie garanzie offerte da Terracciano, con le mani e con i piedi?