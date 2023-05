Ayroldi riesce a scontentare sia Fiorentina che Roma: le solite reazioni isteriche giallorosse e alla fine Mourinho opta per il silenzio stampa

Un po’ in ottica concentrazione in vista della finale di Europa League, un po’ per quel solito atteggiamento da accerchiamento complottista che tanto fa comodo quando non arrivano risultati, fatto sta che del 2-1 di ieri al Franchi non si è avuta opinione alcuna da parte romanista. In campo la direzione di Ayroldi ha scontentato un po’ tutti per la verità: dall’eccessiva fiscalità sui gialli al gol del pari viola, su cui i giocatori della Roma volevano un fallo (di Mandragora su Missori). Un contatto per altro molto simile a quello con cui la Primavera giallorossa aveva strappato la Coppa Italia giovanile alla squadra di Aquilani (in quel caso gol di Keramitsis).

In ogni caso a togliere le castagne dal fuoco ci ha pensato il solito Mourinho, prima ammonito a bordo campo e poi silente a fine gara. E in silenzio stampa c’è rimasta tutta la truppa giallorossa, arrabbiata per l’arbitraggio e orientata ormai all’impegno europeo.