Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com, l’ex attaccante della Fiorentina Khouma El Babacar è in uscita dal Copenaghen e ha ricevuto diverse proposte dalla Turchia. La punta di origini senegalesi, si è trasferito in Danimarca dopo l’avventura italiana al Sassuolo e potrebbe ora approdare in Super Lig, dove lui ha già militato co la maglia dell’Alanyaspor. Le offerte per la punta sono arrivate da Gaziantepspor e Sivasspor.