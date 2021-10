Babacar: “Firenze mi ha adottato e cresciuto. Chi ha offeso Koulibaly è solo un ignorante: va tenuto fuori dagli stadi”

Anche l’ex giocatore della Fiorentina, Khouma Babacar, ha commentato gli episodi di razzismo accaduti al fischio finale di Fiorentina-Napoli all’indirizzo di Koulibaly, Osimhen e Anguissa.

Queste le parole del senegalese, oggi in forza all’Alanyaspor in Turchia: “Frate questo brutto episodio ti è successo nella mia città dove mi hanno adottato cresciuto regalato tanto amore i veri tifosi fiorentini vanno allo stadio per tifare la Fiorentina quelli che ti hanno chiamato scimmia sono solo ignoranti e vanno tenuti fuori dagli stadi ricordati fra sei troppo forte e sono con te forza”.

Ecco il post pubblicato da Babacar su Instagram: