Baggio: “A 18 anni a Firenze ho pensato di smettere con il calcio. Alla Fiorentina mi dicevano che sarei rientrato presto in squadra ma…”

In una lunga intervista concessa a Esquire, l’ex attaccante della Fiorentina Roberto Baggio è tornato a parlare del suo periodo in viola: “A 18 anni, a Firenze, dopo l’intervento ho pensato di smettere. Mi dicevano “forza ancora 15 giorni e torni in squadra”, passavano 15 giorni e mi dicevano “dai ancora due settimane”. Ogni volta decidevo di smettere ma per una notte, il mattino dopo mi svegliavo e tornavo a fare gli esercizi. Così sono passati due anni”.