Baggio: “Mi ricordo di un gol con la Fiorentina in Coppa Italia a Licata; i tifosi avversari mi applaudirono per più di un minuto”

A Esquire, l’ex attaccante della Fiorentina Roberto Baggio ha raccontato di un gol che gli è rimasto particolarmente a cuore: “Lo segnai in Coppa Italia, con la Fiorentina a Licata, saltando due volte il portiere e un paio di avversari, tutto in pochissimo spazio, al limite dell’area piccola. Segno e mi vengono ad abbracciare i compagni, ma tutto lo stadio applaude. Torniamo a metà campo e continuano ad applaudire, una cosa pazzesca. Hanno applaudito un minuto e mezzo, io quasi non capivo”.