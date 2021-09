Bagni: “La Fiorentina sarà la sorpresa della Serie A. Il Napoli faccia turnover totale in Europa League”

L’ex giocatore del Napoli, Salvatore Bagni, ha parlato della partita di domenica tra la Fiorentina e i partenopei a Radio Marte.

Queste le sue dichiarazioni: “Se non si nasconde Spalletti perché devono farlo i tifosi? Gli avversari temono il Napoli, trovare soluzioni al suo stile di gioco non è facile per nessuno. L’unica soluzione può essere un calcio da fermo, altrimenti giocare contro il Napoli adesso è difficilissimo. L’anno scorso il gol di Nandez tolse la qualificazione alla Champions, ma fu un episodio. Dopo sei giornate la Juventus è a dieci punti, la Roma è a sei: di che parliamo? Ci sono solo tre squadre che possono vincere il campionato: Napoli, Inter e Milan. E la sorpresa sarà la Fiorentina. Giovedì Spalletti dovrà fare turnover totale contro lo Spartak perché la squadra di Italiano può mettere i partenopei in difficoltà per caratteristiche, cattiveria e allenatore”.