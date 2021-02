Baiano: “Abbiamo fiducia in Commisso, ma il progetto va a rilento. Si dovrà ripartire da zero”

L’ex attaccante Francesco Baiano ha parlato a TMW Radio in vista della partita di stasera tra Fiorentina e Inter, ma non solo. Questo un estratto delle sue parole:

Come reputa il progetto Fiorentina? E quale tecnico vede per la prossima stagione?

“I progetti nel calcio oggi iniziano e domani finiscono. Abbiamo fiducia in Commisso, perché è appena arrivato, ma il progetto va molto a rilento. E poi non si sa chi rimane, chi arriverà come tecnico, se rimarrà Prandelli. Si dovrà ripartire come sempre da zero”.

Come arriva l’Inter alla sfida con la Fiorentina?

“Vuole vincere, ma sa che sarà complicata, perché la Fiorentina ha fatto buone partite e si sta ritrovando. Se l’Inter vuole stare attaccata al Milan, è una partita che deve vincere. Assenze? Pesano perché ci sono giocatori importanti come Ribery”.