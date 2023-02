Baiano: “Cabral sta migliorando e ora è anche in fiducia. Mandragora? Le sue qualità non si discutono”

L’ex giocatore della Fiorentina Ciccio Baiano ha parlato così a Radio Toscana: “Cabral sta migliorando, poi per una attaccante è sempre benefico trovare il gol. La partita che comincerà tra poco è sicuramente difficile, Verona è sempre un campo complicato e poi i gialloblù hanno bisogno di punti. E’ ovvio che la Fiorentina in Europa vada meglio, perché gli avversari non ti conoscono. E poi, non ci nascondiamo, il valore della Serie A è molto più alto”.

E poi su Mandragora, che a Verona partirà titolare, ha aggiunto: “La qualità del giocatore non si discute, purtroppo non è mai stato al massimo della condizione. Ha una carriera importante, ma per incidere deve giocare bene fisicamente”.