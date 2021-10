Baiano: “Chi guarda la Fiorentina quest’anno, sa perfettamente quale spettacolo vedrà. Vlahovic può fare una carriera alla Batistuta”

Intervistato dal Brivido Sportivo, l’ex attaccante della Fiorentina Francesco Baiano ha parlato così del tecnico viola Vincenzo Italiano: “Ero tra quelli che riponevano fiducia nel nuovo mister, ma non mi aspettavo un cambiamento così rapido rispetto allo scorso anno. In meno di tre mesi di lavoro si è vista una trasformazione: è cambiato il modo di pensare calcio. Il calcio viola? Viene pensato in modo tale che la squadra non venga mai snaturata: che si giochi contro l’Inter e l’Atalanta piuttosto che contro il Genoa, la Viola resta quella. Finalmente c’è una identità forte e delineata. Chi guarda la Fiorentina quest’anno, sa perfettamente quale spettacolo vedrà. Un bello spettacolo”.

Su Vlahovic ha aggiunto: “Può fare una carriera alla Batistuta, ne sono sicuro. In Europa c’è Haaland, e subito dietro Vlahovic”.