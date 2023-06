Baiano: “Dubito che Dia e Nzola possano far alzare l’asticella, Berardi farebbe crescere la Fiorentina. Punterei su Sottil, ha velocità e tecnica”

Ciccio Baiano interviene a Lady Radio soffermandosi sul reparto offensivo della Fiorentina e sulle necessità della squadra viola. L’ex attaccante gigliato ha analizzato vari nomi in orbita gigliata: “Non è semplice per la Fiorentina acquistare attaccanti migliori. Al di là del costo dei giocatori forti, incide molto di più il fatto di non fare le coppe. Dia ha dimostrato qualità, mi preoccupa però del fatto che è stato il primo anno in cui ha fatto bene. Non vorrei fosse un altro Piatek. Far gol un anno può capitare ma quando si analizza un centravanti va visto il curriculum. È esploso quest’anno, in precedenza non aveva segnato molto. Nzola? Italiano lo conosce bene avendolo avuto a Trapani e La Spezia, è un giocatore che in questi anni ha fatto bene in Serie A. Ha fisicità, mi chiedo però se bastino per alzare l’asticella. Mi piacciono, però non credo che siano sufficienti”.

“Orsolini è un giocatore che mi piace, ma l’unico esterno in Italia che va in doppia cifra di gol e assist in Italia è Berardi. Orsolini ha fatto bene quest’anno, ma anche lui non so se sia meglio di ciò ha la Fiorentina. Su Berardi non avrei invece esitazioni, ha dimostrato tanto, pur non giocando in una grande. Il suo contributo anche in fase di rifinitura è eccellente”.

Infine: “Impossibile giudicare Sottil, che è stato fermo 5 mesi. Dopo un periodo così lungo di inattività è un’eternità per un giocatore. Mi aspetto un grande passo in avanti da lui dalla prossima stagione. Quando si sta fuori i pensieri negativi ti riempiono la mente, non è facile, ma sono convinto che si debba puntare su di lui. Ha velocità e tecnica, nel calcio di oggi sono fondamentali. Deve migliorare sotto porta, ma questo vale per tanti calciatori. Anche nelle scelte deve crescere, questo fa la differenza tra un buon giocatore ed un fenomeno”.