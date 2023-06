Baiano: “Il West Ham non è una grandissima squadra, la Fiorentina ha tutto per batterlo. Conference? C’erano anche squadre di Serie C…”

L’ex Fiorentina e Napoli Francesco Baiano, è intervenuto a Radio 1 Station per parlare della sfida di stasera dei Viola al West Ham e anche per commentare il presunto interessamento di De Laurentiis per Vincenzo Italiano:

“Stasera è un 50 e 50. Non reputo il West Ham una grandissima squadra, seppur con delle individualità importanti. Il campionato di quest’anno non è stato all’altezza delle passate stagioni, ed i Viola avranno tutte le carte in regola per battere gli inglesi. Cosa di cui la squadra non ha potuto giovare nella finale di Coppa Italia, dove si affrontava una squadra di gran lunga superiore. Da Roma la Fiorentina usciva con qualche rammarico, ma questa sera sono convinto che i Viola abbiano le proprie possibilità. Naturalmente, servirà attenzione all’avversario di Praga, il West Ham alterna partite fantastiche ad altre molto meno convincenti”.

Poi su Italiano: “Ha dimostrato di essere uno dei migliori giovani allenatori. Per quanto fatto vedere a La Spezia, con una salvezza miracolosa, ed a Firenze, riportando i Viola in Europa dopo anni di delusioni. Nella prima parte di stagione la Viola ha faticato denotando scarsa propensione al doppio impegno, giocando – di fatto – senza attaccanti. Cabral e Jovic hanno salvato la stagione segnando in Conference dove, parliamoci chiaro, giocano squadre di Serie C… I traguardo raggiunto sinora, però, sono dalla parte del tecnico”.