Baiano: “In campionato la Fiorentina deve guardarsi dietro, ci sono alcuni giocatori che non sono in fiducia. Conference? Il livello degli avversari nasconde il problema principale di Italiano”

L’ex viola Ciccio Baiano è intervenuto a Radio Bruno per commentare la Fiorentina a pochi minuti dal match di Conference League contro il Braga:

“Gli errori rientrano nella normalità, un giocatore non può stare tutto l’anno al 100%. Poi la mentalità è fondamentale, si vede che alcuni in questo momento non sono in fiducia. In campionato la Fiorentina ha l’obbligo di guardarsi anche dietro“.

E sull’attacco: “Italiano deve scegliere un centravanti titolare, non si può continuare con questa alternanza. Cabral si impegna di più di Jovic, ma a scegliere dev’essere l’allenatore. In Conference il livello basso degli avversari nasconde il problema del gol”.