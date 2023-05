Baiano: “Inter superiore, la Fiorentina dovrà essere cinica. Jovic? Se ti muovi così poco nel calcio di oggi fai fatica”

L’ex giocatore della Fiorentina Ciccio Baiano, vincitore della Coppa Italia nel 1996, ha parlato a Radio Toscana in vista della finale di mercoledì: “Sulla carta l’Inter è nettamente superiore, ma in una partita secca può succedere di tutto e questo lo dicono le statistiche. Nell’arco di un campionato la squadra più forte alla fine emerge, in novanta minuti invece gli episodi saranno determinanti e la Fiorentina dovrà essere brava a sfruttarli. Non ci saranno tutte le occasioni avute contro il Basilea, bisognerà essere cinici al massimo”.

E poi ha aggiunto: “Jovic sinceramente lo vedo meglio, il gol di ieri può aiutarlo a livello mentale. E’ uno che ha la giocata nel DNA, però purtroppo si muove troppo poco e nel calcio di oggi se non ti muovi la palla non la vedi mai. Tornando all’Inter, è una squadra che attacca andando da una parte all’altra del campo e che sa infilarti quando perdi palla. In questo dovrà stare molto attenta la Fiorentina.”