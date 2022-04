Baiano: “Italiano ha avuto un compito più facile rispetto a Spalletti. Cabral? Può diventare tra i migliori cinque attaccanti in Europa”

L’ex attaccante della Fiorentina Francesco Baiano ha parlato a 1 Football Club in vista della partita di domenica contro il Napoli: “Negli ultimi tre anni i viola hanno lottato per la salvezza, quindi non ci voleva tanto a fare meglio. L’arrivo di Italiano però ha portato un totale cambiamento di mentalità. Ricordiamoci che a inizio stagione i giocatori nuovi erano pochissimi, quindi vuole dire che il mister ha fatto bene con chi c’era già. La Fiorentina prima giocava nella sua area sperando in qualche contropiede, adesso è cambiato tutto e i venti punti in più rispetto alla scorsa stagione lo dimostrano”.

E poi ha aggiunto: “Rispetto a Spalletti magari Italiano ha avuto un compito più facile, appunto perché fare peggio degli anni scorsi era quasi impossibile. Sono arrivati tre giocatori secondo me determinanti, ovvero Torreira, Gonzalez e Piatek. Cabral invece è un grande talento, che può ancora migliorare e diventare tra i migliori cinque in Europa”.