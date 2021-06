Bakayoko-Fiorentina, ipotesi possibile? Intanto c’è già una certezza

Nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport è stato concesso molto spazio al Napoli, che nella prossima stagione ripartirà dall’Europa League e da quel Luciano Spalletti tornato ad allenare dopo due anni ai box. Nel pezzo sui partenopei si parla anche del centrocampo azzurro: l’unica certezza è il mancato riscatto di Tiémoué Bakayoko, che dunque tornerà al Chelsea. Non per rimanerci, dato che il mediano sembra fuori dal progetto tecnico di Tuchel. Su di lui c’è l’interesse della Fiorentina: Gattuso lo considera un suo pupillo e vorrebbe portarlo con sé in riva all’Arno, magari proprio con la stessa formula del prestito.