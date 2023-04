Baldi sbaglia e la Fiorentina Femminile è sotto nel punteggio a metà gara: Roma è sempre più vicina allo Scudetto

Potrebbe decidersi oggi la Serie A femminile, con la vittoria ormai a un passo per la Roma che sta dominando la poule Scudetto: a deciderlo indirettamente potrebbe essere proprio la Fiorentina però, impegnata contro le giallorosse. A metà gara il punteggio è sull’1-0 per la squadra di casa, con la rete di Greggi all’11’, complice però un clamoroso errore del portiere Baldi in uscita. La squadra di Panico ha dovuto anche fare a meno di Agard, sostituita dopo mezz’ora da Zamanian.