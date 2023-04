Ballardini a Firenze senza un difensore (squalificato) e due infortunati: ecco i convocati della Cremonese

Il tecnico della Cremonese Davide Ballardini ha diramato la lista dei convocati per la partita contro la Fiorentina di domani sera, valida per la semifinale della Coppa Italia. Tre gli assenti per i grigiorossi e si tratta di: Aiwu (squalificato), Chiriches e Tsadjout. Presenti Ciofani e Benassi, ma con scarsa probabilità di vedere il campo, anche a gara in corso. Di seguito l’elenco completo pubblicato dal sito ufficiale del club lombardo:

PORTIERI – Carnesecchi (12), Saro (13), Sarr (45).

DIFENSORI – Bianchetti (15), Ferrari (24), Ghiglione (18), Lochoshvili (44), Quagliata (33), Sernicola (17), Valeri (3), Vasquez (5).

CENTROCAMPISTI – Acella (23), Benassi (28), Castagnetti (19), Galdames (27), Meité (28), Pickel (6).

ATTACCANTI – Afena-Gyan (20), Basso Ricci (99), Buonaiuto (10), Ciofani (9), Dessers (90), Okereke (77).