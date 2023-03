Ballardini: “Alla Coppa Italia ancora non ci pensiamo. Le motivazioni? Facciamo il mestiere più bello del mondo, se non si trovano si meritano calci nel sedere”

Qualche battuta in sala stampa per il tecnico della Cremonese, Davide Ballardini, interpellato anche sulla semifinale di Coppa Italia che vedrà di fronte ancora la Fiorentina:

“Adesso dobbiamo pensare alla partita che dovremo affrontare sabato prossimo, da qui alla Coppa potremo parlarne. Le motivazioni? Sono in ognuno di noi, per me questo discorso non esiste. Facciamo il mestiere più bello del mondo, bisogna che noi diamo il meglio di noi stessi in ogni istante della giornata. Siamo dei privilegiati assoluti, capisco la domanda, ma se non trovi le motivazioni facendo il lavoro più bello del mondo meriti calci nel sedere!”.