Ballardini: “Arriviamo alla sfida contro la Fiorentina in Coppa Italia con buoni presupposti. Okereke? Vediamo come sta”

Dopo Cremonese-Atalanta a DAZN ha parlato l’allenatore dei grigiorossi Ballardini, intervenendo anche sulla prossima sfida in Coppa Italia contro la Fiorentina nella semifinale di andata che si giocherà mercoledì. Queste le sue parole:

“Contro l’Atalanta abbiamo fatto la miglior prestazione da quando siedo su questa panchina. La strada è quella giusta e se continuiamo così otterremo risultati. Okereke? Vediamo se riusciamo a recuperarlo per la Fiorentina, vediamo come sta. Abbiamo tre giorni per capire le sue condizioni. Per gli altri acciaccati la vedo dura. Arriviamo alla gara contro i viola con buoni presupposti”