Ballardini: “Fiorentina con una rosa impressionante, ma noi possiamo giocarcela. C’è un errore che non dobbiamo ripetere contro i viola…”

L’allenatore della Cremonese, Davide Ballardini, alla vigilia della semifinale d’andata di Coppa Italia contro la Fiorentina ha detto sulla squadra viola: “La rosa è impressionante. Sono buoni sia i giocatori che giocano che quelli che stanno in panchina. Incontriamo un’altra grande squadra dopo l’Atalanta“.

Ballardini ha aggiunto: “Abbiamo rispetto di loro, ma quello che conta per me è la prestazione della mia squadra e so che ce la possiamo giocare. Semmai non dovremo ripetere l’errore di giocare sottotono così come abbiamo fatto contro di loro in campionato”.