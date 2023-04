Ballardini: “Il primo tempo è finito 0-2, ora possiamo anche vincere 3-0. Avrei preferito che la Fiorentina avesse vinto le ultime partite, ora sarà più concentrata”

Davide Ballardini, allenatore della Cremonese, ha parlato alla vigilia del ritorno di Coppa Italia con la Fiorentina. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

“Il primo tempo è finito 0-2, la squadra che incontreremo è molto forte e sarà stimolante giocare davanti al loro pubblico. Voglio una Cremonese compatta che se la gioca contro la Fiorentina. Poi per me possiamo anche vincere 2-0, e non 3-0, ma l’importante è vedere una squadra, chiara, che quando ha la palla vuole mettere in difficoltà gli avversari, e quando la palla l’avranno loro cercheremo di essere bravi a condizionarli e non spazi alle spalle, perché con tanto spazio alle spalle ti mettono in grande difficoltà”.

E ancora: “Avrei preferito che la Fiorentina avesse vinto le ultime due partite. Ora giochiamo contro una squadra che ha perso ma si è qualificata in Europa, che vinceva 2-0 a Monza, e quindi ora saranno ancora più concentrati e determinati, e noi dovremo esserlo allo stesso modo”.

Infine il punto sugli acciaccati: “Ciofani parte, perché ha piacere di essere con i compagni, ma non credo che sarà a disposizione. Parte anche Benassi ma è difficile che sarà utilizzabile“.