Ballardini: “La Fiorentina è la rivelazione di questo inizio di stagione. Gran bella squadra ma anche noi abbiamo qualità”

In vista dell’anticipo di sabato pomeriggio alle ore 15 tra Genoa e Fiorentina, ecco le parole del tecnico Davide Ballardini a Genoa Channel: “La Fiorentina può esser annoverata tra le squadre rivelazione di questo inizio di stagione. Per l’atteggiamento, il gioco, le qualità che dimostrano come squadra e nelle individualità. E’ una gran bella squadra. Per quanto riguarda noi, mi sembra che la squadra stia bene. Badelj si è allenato tutta la settimana, Caicedo oggi farà un altro esame di controllo e poi vediamo”.

Poi su Vlahovic, l’allenatore del Grifone ha aggiunto: “Per limitarlo bisogna agire da squadra dal primo all’ultimo istante. Altrimenti se tu non sei presente in ogni momento della partita loro ti possono davvero far male. Da squadra devi mettere in campo attenzione, chiarezza, quell’aggressività, quel furore e quella qualità, perchè il Genoa è una squadra che ha qualità”.

Infine sul ribaltone della partita di Cagliari, Ballardini ha dichiarto: “L’atteggiamento che abbiamo avuto nel primo tempo non è stato buono per nulla, mentre quello che abbiamo avuto nel secondo tempo è stato buono. A prescindere da come eravamo messi in campo, volevamo fare la partita e mettere in difficoltà gli avversari. La differenza fra il primo e il secondo tempo è stata proprio nell’atteggiamento e nel furore, nella rabbia e nella voglia di ribaltare il risultato che ci abbiamo messo”.