Ballardini: “La Fiorentina è una delle squadra più in forma. Contro di noi hanno fatto un buon primo tempo, poi hanno sofferto”

L’allenatore della Cremonese Davide Ballardini è tornato a parlare in conferenza stampa alla vigilia della partita di campionato contro la Sampdoria. Queste le sue parole anche sulla recente gara in Coppa Italia contro la Fiorentina: “La squadra di Italiano, che oggi è una di quelle più in forma, ha fatto un ottimo primo tempo ma poi ha sofferto nel secondo. Sono poche le squadre che fanno tutta la partita con un’attenzione e un’intensità di rilievo”

E sulla prestazione della coppia Dessers-Bonaiuto: “Contro la Fiorentina sono stati bravi perché sono entrati bene e nel secondo tempo s’è vista un’altra Cremonese. A parer mio loro due non bastano per l’attacco, perché ci vuole un sostegno per dar loro la possibilità di giocare palla a terra, ma loro due per sostenere l’attacco hanno bisogno di una presenza ulteriore”