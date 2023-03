Ballardini: “La Fiorentina ha preso la strada giusta, è ambiziosa e ha una rosa importantissima. Amrabat? Vedremo come adattarci”

Appuntamento in conferenza stampa per Davide Ballardini, tecnico della Cremonese, che ha parlato in vista della gara con la Fiorentina:

“La Fiorentina? Sì, si vede che hanno preso la strada giusta, stanno bene, giocano bene e sono ambiziosi. Sarà una bella sfida. Loro hanno una rosa importantissima e di alto livello, basta guardare la panchina. Abbiamo attaccanti che stanno bene e meritano di essere presi in considerazione. È meglio averne tanti che stanno bene piuttosto che solo due pienamente coinvolti e gli altri che invece non lo sono. Per me questa è una fortuna avere la possibilità di scegliere. Amrabat? Devi avere un giocatore che faccia la parità numerica, può essere più un centrocampista o un attaccante. Ci può stare che si giochi con l’1-2 o che si giochi con tre centrocampisti tra cui uno bravo ad accorciare su quel giocatore lì e anche le mezze ali. Più che il giocatore conta la disponibilità e la continuità di quando non hai la palla”.