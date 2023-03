Ballardini: “La Fiorentina ha una panchina piena di Nazionali, ha qualità. Non spiego la mancata reazione contro di loro”

L’allenatore della Cremonese Davide Ballardini torna sulla sconfitta contro la Fiorentina in conferenza stampa, analizzando la mancata reazione dei grigiorossi: “Sinceramente, mi sono domandato il perché e faccio fatica a trovare una risposta chiara. Sicuramente, contribuisce il fatto che tanti calciatori della Cremonese sono al primo anno in Serie A. In queste condizioni, se non hai continuità durante la partita, rischi di fare brutta figura“.

Sulla Fiorentina: “Direi che è una squadra che ha qualità, ha una panchina piena di Nazionali. In generale, parliamo di un campionato estremamente competitivo: ogni squadra è attrezzata”.