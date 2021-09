Ballardini: “La Fiorentina in questo momento vince contro tutti, ma siamo arrabbiati perché sappiamo fare meglio”

Nel post partita di Genoa-Fiorentina ha parlato a DAZN l’allenatore dei rossoblù Davide Ballardini. Queste alcune delle sue dichiarazioni sul match: “Oltre le assenze oggi dovevamo essere più bravi in fase offensiva. Oggi abbiamo sbagliato più del solito nei disimpegni, loro erano bravi a prenderci subito. Siamo arrabbiati. Vero è che la Fiorentina adesso vince con tutti, ma noi sappiamo fare meglio. Il rigore non assegnato? Mi piace parlare di campo, on l’ho rivisto. Sono situazioni che nell’arco di un campionato si mettono a posto”.