Ballardini: “Mi sorprende il fatto che la Fiorentina non sia più in alto in classifica. Ma nel secondo tempo potevamo pareggiare”

L’allenatore della Cremonese, Davide Ballardini, su Canale 5 ha commentato la sconfitta patita dalla sua squadra contro i viola: “La Fiorentina ha una rosa altamente competitiva. Mi sorprende che non sia un po’ più in alto in classifica, perché ha giocatori con qualità, gioca bene e sta benissimo fisicamente. Siamo partiti molto contratti, ma la Cremonese nel secondo tempo poteva pareggiare in un paio di occasioni”.

E ancora: “Il primo tempo è finito 2-0, vediamo come finisce il secondo. Magari ne prendiamo quattro…o magari no. Arrivavamo in ritardo sulle chiusure e abbiamo fatto fare una bella figura agli avversari”.