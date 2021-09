Ballardini perde pezzi in vista della partita di domani. Il report medico del Genoa su un’attaccante ‘pesante’

Alla vigilia di Genoa-Fiorentina l’allenatore rossoblù perde pezzi pregiati per il suo attacco. Ballardini infatti dovrà fare a meno di Felipe Caicedo, che già ne giorni scorsi aveva lamentato dei fastidi muscolari. Il club ligure ha pubblicato il report medico sulle condizioni di salute dell’attaccante ex Lazio, che con ogni probabilità sarà assente nella sfida di domani in programma a Marassi alle ore 15. Di seguito il comunicato del Grifone:

“Il Genoa CFC comunica che Felipe Caicedo continua ad avvertire un fastidio al flessore della coscia. Nelle prossime ore verrà sottoposto agli accertamenti del caso”.