Ballardini: “Piatek ha grandi potenzialità, Kouame è intelligente ma gli manca il gol e da uno come lui si deve pretendere cattiveria”

L’allenatore Davide Ballardini è intervenuto a Radio Bruno parlando di Krzysztof Piatek: “Piatek e Kouame hanno debuttato con me al Genoa. Se giocano insieme alla Fiorentina e fanno quanto fatto a Genoa, mi sa che la Fiorentina potrebbe essere contenta. Piatek ha fatto una prima parte col Genoa molto bene, al Milan ha continuato a far bene. E’ un ragazzo serio, non si risparmia, non salta un allenamento faccio fatica a spiegarmi il calo in Germania e al Milan. Ha potenzialità enormi, vede la porta”.

E su Kouame: “Se sta bene è già tanto. E’ rapido, è veloce, è generoso, è intelligente. Ha tante buone qualità, può giocare da secondo attaccante, può anche giocare da primo. Forse gli manca il gol, da uno come lui si deve pretendere. Lui deve fare sempre più gol ed è bravo in tutte le componenti. Deve avere più cattiveria e precisione!