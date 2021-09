Ballardini sorride: Il Genoa recupera un centrocampista per la Fiorentina

Una buona notizia per il Genoa e per mister Ballardini a due giorni dalla partita contro la Fiorentina. Nella seduta di questa giornata Milan Badelj si è allenato in gruppo al centro sportivo Signorini di Pegli: il centrocampista croato pare aver smaltito la lombosciatalgia che lo ha tenuto fuori dai giochi contro il Cagliari.

Il tecnico rossoblù potrà dunque impiegare Badelj contro la Fiorentina, squadra in cui ha militato dal 2014 al 2018 e nella stagione 2019-20, nella partita in programma sabato a Marassi alle 15. A riportarlo è pianetagenoa1893.net.