Ballotta: “Sirigu lo considero un titolare, anche se fa il secondo. Vicario? Adesso è ovvio considerarlo un errore per la Fiorentina”

A Radio Toscana ha parlato l’ex portiere Marco Ballotta, intervenendo sul reparto offensivo della Fiorentina. Queste le su parole: “Il portiere deve parare, si danno troppe responsabilità e rischi. Si sta esagerando con la costruzione dal basso. Terracciano se è titolare si è meritato di esserlo. Poi quando si subiscono tanti gol è ovvio che si critichi anche l’estremo difensore.

Vicario? Ora è ovvio pensare che sia stata una scelta sbagliata per la Fiorentina. Lui è un prospetto interessante ma non è l’unico. Sirigu anche se fa il secondo portiere è sempre un titolare per me, ha voglia di giocare, è giusto abbia cambiato aria”.