Balotelli e un errore “alla Boateng” da non ricommettere

Mario Balotelli e la Fiorentina, la Fiorentina e Mario Balotelli. Sono ormai anni che l’attaccante bresciano viene accostato alla maglia viola ma, di fatto, le parti non sono mai state vicine. Il nome dell’ex Milan, Inter, Brescia, e chi più ne ha più ne metta, è tornato in voga anche in questi giorni, se non altro perché attualmente è svincolato e in cerca di una nuova avventura. In molti si sono espressi su un possibile approdo a Firenze di Super Mario, compresi i follower di Fiorentinanews.com su Instagram. Il sondaggio aperto dalla nostra redazione ha visto una vittoria schiacciante dei “no, grazie” con il ben 73% dei voti.

E di certo attualmente non sembra una delle opzioni più congeniali per l’attacco della Fiorentina, che più che di scommesse ha bisogno di certezze. Per un reparto già pieno di giovani, nel caso si voglia davvero intervenire per cercare una punta di peso, Pradè guarderebbe a un profilo che possa essere una sicurezza e che aiuti anche i ragazzi più giovani del reparto.

Errore simile fu commesso con Boateng, quando il ghanese era di ritorno dalle esperienze al Sassuolo e al Barcellona, di fatto due fallimenti. La Fiorentina puntava su di lui, magari in una ritrovata giovinezza ma la realtà fu tutt’altra. Balotelli, che tra l’altro fu ex compagno di Boateng al Milan, negli ultimi due anni ha cercato fortuna prima a Marsiglia e poi a Brescia, ma senza trovarla. Una manciata di presenze, qualche rete, i soliti problemi con le società e due risoluzioni del contratto di fila (seppur per motivi diversi). Una scommessa di cui la Fiorentina non ha attualmente bisogno.