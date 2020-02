Balzaretti: “Non possiamo privare i difensori di usare il corpo, il secondo rigore non lo darei mai”

L’ex difensore della Fiorentina ed opinionista, Federico Balzaretti, ha parlato a DAZN sul discusso secondo rigore di oggi, ecco le sue parole: “Non darei mai rigore per una cosa come quella che ha fatto Ceccherini, non possiamo privare il difensore di usare il corpo ed il braccio. Se continuiamo così morirà il ruolo del difensore.”