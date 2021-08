Balzaretti: “Vlahovic è pronto per un grande club, ma è difficile venderlo ora. Pjanic? Vuole tornare in Italia, opportunità per la Fiorentina”

L’ex giocatore di Fiorentina e Roma, ora opinionista per DAZN, Federico Balzaretti ha parlato a Radio Bruno Toscana: “Osserverò con grande attenzione la partita di domani, tra due squadra in cui ho giocato. Da entrambe ci si aspetta un riscatto dopo una stagione al di sotto delle aspettative, hanno voglia di rivalsa così come i due loro nuovi allenatori. Per quanto riguarda Italiano, credo proprio che riuscirà a portare anche a Firenze tutto il buono mostrato con lo Spezia“.

E poi ha aggiunto: “Mi piacciono gli allenatori giovani con un’identità ben precise e con tante idee, caratteristiche che Italiano possiede senz’altro. Per il resto credo che sia i giocatori che la società abbia voglia di dimostrare qualcosa dopo le delusioni degli ultimi anni. Approfitto per fare il mio personale in bocca al lupo a Burdisso, un ragazzo straordinario che insieme a Pradè può portare esperienza e competenza al servizio della Fiorentina“.

E infine: “La Fiorentina ha un progetto ambizioso, anche se il campo finora non ha dato i risultati sperati. Non è facile perché la tifoseria pretende molto e mette pressione ai giocatori, ma è una pressione positiva. Giocare in club come la Fiorentina deve essere sempre un onore. Vlahovic? Non è una situazione facile a poco tempo dall’inizio del mercato. I soldi che arriverebbero sono tanti, ma non è facile rinunciare a uno dei più forti che hai in squadra. Sicuramente lui ha le potenzialità per giocare in squadre di altissimo livello. Pjanic? Lo conosco, vuole tornare in Italia. E’ un valore aggiunto per tutte le squadre in cui gioca, per la Fiorentina può essere un’opportunità”.