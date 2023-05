Bandecchi sbotta contro la Juventus: “Ha rubato. E Gravina cambi spacciatore, ha detto qualcosa di gravissimo”

La notizia del giorno, ovvero il patteggiamento raggiunto tra Juventus e Procura Federale, è già oggetto di polemiche. In particolare, il presidente della Ternana e neo sindaco di Terni Stefano Bandecchi ha sbottato a TVPlay nei confronti della sola ammenda inflitta come penalità al club bianconero: “Lo sport deve adattarsi alla giustizia regolare. Se è dimostrato che hai rubato, vai in galera. Punto”.

E aggiunge: “Sì, la Juventus ha rubato. E con tutto il dovuto rispetto per Gravina, gli consiglierei di cambiare spacciatore. Quelle che ha pronunciato sono parole gravissime. Non esiste nessuno di considerabile sopra le leggi: io potrei fare una rapina in banca e con quei soldi risolvere i miei problemi”.