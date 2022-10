Bandinelli: “Il reality ai tempi della Fiorentina una brutta esperienza, ne parlo male. Bernardeschi fu l’unico a rifiutare, non è un caso”

Fino alla Primavera tra le fila gigliate, anche nel momento del reality sulla vita dei calciatori, ricordato così a La Gazzetta dello Sport da Filippo Bandinelli, oggi all’Empoli:

“Non sono stato uno dei principali protagonisti perché facevo avanti e indietro tra Arezzo e Firenze e sono contento di questo, perché eravamo in una fase di carriera in cui eravamo troppo giovani. Io ne parlo male, non è stata un’esperienza positiva. Le telecamere secondo me hanno fatto perdere a tanti l’aspetto calcistico. Qualcuno ne ha risentito. Ricordo che Bernardeschi fu l’unico a non accettare di farlo e forse non è un caso che sia arrivato in alto”.