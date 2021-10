Baoteng torna a far parlare di sé. L’ex attaccante della Fiorentina litiga con l’allenatore per un futile motivo

Kevin-Prince Boateng torna a far parlare di sé. Dopo il ritorno in Germania l’attaccante ghanese sembrava aver trovato il suo habitat naturale per esprimersi al meglio dopo le ultime annate in chiaroscuro. Come riportate dalla Bild, l’ex attaccante della Fiorentina ha discusso animatamente con il suo allenatore, Pál Dárdai, durante un allenamento all’Hertha Berlino.

Il motivo del diverbio sarebbe stato un fuorigioco fischiato dal tecnico, che Boateng non ha accettato. Tra i due si sarebbe scatenata una lite che ha provocato addirittura l’interruzione dell’allenamento.