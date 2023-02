Barak & Biraghi: due gol da record

Secondo quanto riporta il portale specializzato il statistiche Opta, i due gol della Fiorentina segnati contro l’Hellas Verona da Antonin Barak e Cristiano Biraghi portano con sé due record particolari per la squadra viola. Il giocatore ceco ha segnato 10 degli ultimi 12 gol in trasferta: più di qualsiasi altro centrocampista nel periodo (dal 2021/22) in gare esterne in Serie A.

Per quanto riguarda invece il terzo gol: prima del gol di Cristiano Biraghi (57.91 metri), la rete segnata da una distanza maggiore in Serie A era stata firmata da Roncaglia (61.48 mt), sempre con la Fiorentina (vs Napoli), nel 2013.